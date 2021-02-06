Уровень одобрения Навального, по данным Левада-центра, остается неизменным с сентября 2020 год

Уровень одобрения Алексея Навального, по данным Левада-центра, остается неизменным с сентября 2020 года. Положительно к оппозиционному политику относится каждый пятый опрошенный. В то же время, согласно исследованию, уровень неодобрения одного из главных критиков Кремля, вырос и составляет уже чуть более половины. Негативно к Навальному относятся прежде всего те респонденты, чей основной источник информации – телевидение, отметили эксперты центра. По их оценке, уровень доверия Владимиру Путину за последние месяцы снизился с 34% до 29%. Российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.