Уровень одобрения Навального, по данным Левада-центра, остается неизменным с сентября 2020 год

Уровень одобрения Алексея Навального, по данным Левада-центра, остается неизменным с сентября 2020 года. Положительно к оппозиционному политику относится каждый пятый опрошенный. В то же время, согласно исследованию, уровень неодобрения одного из главных критиков Кремля, вырос и составляет уже чуть более половины. Негативно к Навальному относятся прежде всего те респонденты, чей основной источник информации – телевидение, отметили эксперты центра. По их оценке, уровень доверия Владимиру Путину за последние месяцы снизился с 34% до 29%. Российские власти считают «Левада-центр» иностранным агентом.
2021-02-06T15:34:18+03:00
2021-02-06T15:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 06 февраля 2021
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