Студенты МГЮУ говорят, что их обманом заставили участвовать в акции в поддержку Путина

Студенты МГЮУ говорят, что их обманом заставили участвовать в акции в поддержку президента Владимира Путина. Как пишет интернет-издание DOXA со ссылкой на некоторых участников мероприятия, изначально их звали на съемку мероприятия в поддержку России как лидера в борьбе с коронавирусом. Участникам ролика пообещали приглашение в Госдуму для вручения благодарственных писем. По словам студентов, только на месте они узнали, что акция посвящена не борьбе с коронавирусом, а Путину.