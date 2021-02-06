Студенты МГЮУ говорят, что их обманом заставили участвовать в акции в поддержку Путина

Студенты МГЮУ говорят, что их обманом заставили участвовать в акции в поддержку президента Владимира Путина. Как пишет интернет-издание DOXA со ссылкой на некоторых участников мероприятия, изначально их звали на съемку мероприятия в поддержку России как лидера в борьбе с коронавирусом. Участникам ролика пообещали приглашение в Госдуму для вручения благодарственных писем. По словам студентов, только на месте они узнали, что акция посвящена не борьбе с коронавирусом, а Путину.
2021-02-06T15:34:03+03:00
2021-02-06T15:34:03+03:00
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15:34, 06 февраля 2021
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