Станция «Невский проспект» в центре Санкт-Петербурга вновь открыта для пассажиров. Она не работала почти два часа, пишет интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, эту станцию, а также «Гостиный двор» закрывали по требованию полиции. Кроме того, было ограничено движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам. С чем это было связано, власти и силовые структуры не уточнял. Кроме того, в городском главке полиции сказали интернет-изданию, что подобные решения не в их компетенции. В Смольном настаивали, что ограничения вводили по требованию МВД.
2021-02-06T15:33:46+03:00
2021-02-06T15:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 06 февраля 2021
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