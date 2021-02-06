Пассажирский самолет Москва — Амстердам подал сигнал тревоги. Airbus A320 вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. м подал сигнал тревоги и изменил курс, — сообщает ТАСС.