Пассажирский самолет Москва — Амстердам подал сигнал тревоги. Airbus A320 вылетел около 14:50 из Шереметьево. Спустя примерно 20 минут полета он на высоте около 8 тыс. м подал сигнал тревоги и изменил курс, — сообщает ТАСС.
2021-02-06T15:33:35+03:00
2021-02-06T15:33:35+03:00
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15:33, 06 февраля 2021
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