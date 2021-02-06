Президент США Джо Байден предложил лишить своего предшественника Дональда Трампа допуска к секретным данным

Речь идет о праве экс-главы Белого дома участвовать в брифингах разведки. Байден сказал телеканалу CBS, что его мнению, Трампа характеризуется «непредсказуемым поведением», а подобные брифинги не представляют для него какой-либо ценности. В США традиционно бывшие президенты имеют право получать те же данные от разведывательных служб, что и действующий глава государства.

