Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сети российских шпионов

Заведены дела о госизмене и создании террористической группы.

По данным СБУ, российские агенты действовали на территории 5 областей центральной и южной Украины. Среди них были бывшие украинские спецназовцы, которых завербовали двое сотрудников ФСБ — Вадим Даутов и Денис Собко. По версии украинской спецслужбы, подозреваемые планировали диверсии на территории Николаевской области. Их целью были боевые самолеты на одном из аэродромов. В результате обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Кроме того, предполагаемые агенты ФСБ собирали данные о дислокации украинских военных, кадровом составе и деятельности сразу нескольких силовых ведомств. И предлагали деньги за похищение и вывоз в Россию одного из бывших командующих Сил специальных операций.

ФСБ России пока никак не прокомментировала утверждения украинской стороны.