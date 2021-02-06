В Петербурге оштрафовали слабослышащего за то, что он выкрикивал лозунги на акции в поддержку Навального

Суд в Петербурге оштрафовал слабослышащего за то, что он выкрикивал лозунги на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Защита обратила внимание на то, что мужчина не только не мог правильно понимать вопросы суда, но и не говорит.

Жителя Петербурга Евгения Агафонова оштрафовали якобы за перекрытие дорог на несогласованной акции в прошлое воскресенье. Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Локтева сообщил правозащитный проект «Апология протеста». По словам адвокат, его подзащитный шел в магазин, случайно оказался на акции и не знал, что происходит. Просьбы полицейских разойтись о не слышал, так как инвалид третьей группы по слуху, и даже показывал это жестами сотрудникам МВД. Тем не менее Агафона доставили в отдел полиции, где он провёл девять часов. Сурдопереводчика ему не предоставили. Поэтому мужчина не понимал, какие у него есть права и обязанности. В административном протоколе в итоге написали, что Агафонов, несмотря на то что немой, скандировал лозунги. Это не помешало суду признать его виновным и оштрафовать на минимально возможную сумму по этой статье — 5 тысяч рублей.

По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», по всей России во время акции протеста в поддержку политика Алексея Навального в минувшее воскресенье задержали более 5,5 тысяч человек.