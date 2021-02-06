Прокурору, который участвует в заседаниях по Алексею Навальному, по некоторым данным, предоставлена госзащита

Гособвинитель Екатерина Фролова действительно находится под охраной. Это агентству «Интерфакс» подтвердил информированный источник. С чем связано усиление мер безопасности, не уточняется.

Впервые прокурор появилась с личными телохранителями на заседании 2 февраля, где Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Тогда она потребовала, чтобы политика приговорили к 3,5 годам колонии. Суд в целом позицию поддержал.

Спустя три дня на процесс о клевете на ветерана Великой отечественной войны, Фролова также пришла с охраной. В ходе заседания она поддерживала позицию обвинения. Сам Навальный неоднократно вступал с прокурором в перепалку, говоря, что она ничего не решает. Почти все вопросы, которые оппозиционер задавал ветерану, Фролова требовала снять.

Фролова работает в уголовно-судебном управлении прокуратуры Москвы, ранее, согласно данным открытых источников, занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному

округу столицы.

Официальных комментариев по поводу предоставления государственной защиты прокурору пока не поступило.