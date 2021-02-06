Авиакомпания S7 просит продлить программу субсидирования перевозчиков

Ее вводили, чтобы компенсировать падение пассажиропотока в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Как передает агентство «Интерфакс», в S7 считают, что кризис в авиаотрасли не закончится в нынешнем году. Всему виной закрытие международных направлений. В прошлом году российские перевозчики уже получили почти 21 млрд рублей госпомощи. Для продления программы, по расчетам S7, понадобится еще 12 млрд руб. В министерстве транспорта говорят, что ведется расчет объемов поддержки авиаотрасли.