Авиакомпания S7 просит продлить программу субсидирования перевозчиков

Ее вводили, чтобы компенсировать падение пассажиропотока в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Как передает агентство «Интерфакс», в S7 считают, что кризис в авиаотрасли не закончится в нынешнем году. Всему виной закрытие международных направлений. В прошлом году российские перевозчики уже получили почти 21 млрд рублей госпомощи. Для продления программы, по расчетам S7, понадобится еще 12 млрд руб. В министерстве транспорта говорят, что ведется расчет объемов поддержки авиаотрасли.
2021-02-06T14:33:51+03:00
2021-02-06T14:33:51+03:00
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14:33, 06 февраля 2021
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