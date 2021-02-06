Количество людей в мире, получивших вакцину от коронавируса, превысило количество заболевших за все время пандемии

Как сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, большинство из этих людей живут в 10 странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП. В то время как почти в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек еще не было ни одной вакцинации. Гебрейесус призвал государства, которые уже вакцинировали медработников и людей пожилого возраста, поделиться препаратами с другими странами. Ранее эксперты ВОЗ сказали, что по их сведениям, темпы распространения коронавируса в мире снизились.