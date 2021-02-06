Выросло число пострадавших в результате взрыва в Бордо

По данным радиостанции Frаnce Bleu, ранения получили более десяти человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Как минимум один числится пропавшим без вести. В результате двухэтажное здание, где произошел взрыв, обрушилось, также под угрозой обрушения оказались соседние строение. В самом доме располагалась автомобильная мастерская. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.