Власти Петербурга и полиция отрицают, что дали приказ перекрыть движение общественного транспорта в центре

В главном управлении МВД по городу сказали интернет-изданию «Фонтанка», что перекрытие транспорта — не в компетенции полиции. Ранее в Смольном настаивали, что движение троллейбусов и автобусов остановлено по требованию главка. В городе закрыты не только улицы в центре, но и метро — «Невский проспект» на вход и выход, пересадка и «Гостиный двор» доступны для пассажиров. По неофициальным данным, силовики готовились к новым протестам, в то время как соратники Алексея Навального ранее объявили о приостановке акций до весны. Из-за перекрытий ы субботу в городе, как рассказывают жители, образовались заторы.