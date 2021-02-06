Население Москвы сократилось впервые за почти 30 лет

Причем падение стало самым сильным в современной истории России – почти на 42 тысячи человек, пишет журнал Forbes со ссылкой на предварительные данные Росстата. О причинах такого снижения численности москвичей пока не сообщается. За последние месяцы, по официальным данным, в столице фиксировалась избыточная смертность из-за коронавируса. Тем временем Forbes отмечает, что в Московской области численность населения выросла почти на 22,5 тысяч человек. Хотя прирост существенно сократился по сравнению с предыдущими годами, когда он превышал 90 000 человек.
2021-02-06T14:31:22+03:00
2021-02-06T14:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 06 февраля 2021
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