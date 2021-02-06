В Черногории отменили приговор двум сотрудникам российских спецслужб по делу о госперевороте

Суд в Подгорице направил на пересмотр дело о неудавшемся перевороте в октябре 2016. В постановлении указано, что приговор в первой инстанции вынесли с серьезными нарушениями – и по процедуре, и в тексте. В результате пока нельзя юридически зафиксировать ни сам факт преступления, ни причастность к нему обвиняемых.

Тот приговор вынесли два года назад. По делу проходили и были осуждены в том числе лидеры оппозиционного «Демократического фронта». Всех фигурантов признали виновными в терроризме и создании преступной группировки, лидерами которой, по данным обвинения, были двое сотрудников российских спецслужб. Международная расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider идентифицировали их как служащих ГРУ Владимира Моисеева и Эдуарда Шишмакова.

Черногорские следователи считают, что россияне готовили убийство тогдашнего премьера страны Мило Джукановича, чтобы помешать стране вступить в НАТО. Россиян заочно приговорили к 12 и 15 годам.

В Кремле официально отвергают причастность Москвы к каким-либо противоправным действиям против законных правительств других государств.