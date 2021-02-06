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14:03, 06 февраля 2021

Расходы российского бюджета могут вырасти из-за протестов, считает рейтинговое агентство Fitch

По мнению аналитиков, акции стали масштабнее, чем раньше, но ситуация пока не представляет угрозы для стабильности власти.

Экономист Евгений Гонтмахер сказал «Эху Москвы», что, по его мнению, вряд ли прошедшие протестные выступления могли повлиять на данный прогноз. Евгений Гонтмахер также добавил, что мнение министра финансов Силуанова о том, что такая оценка Fitch говорит о преодолении экономических последствий коронавируса, является необоснованной. Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.



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