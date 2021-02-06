Сотрудники силовых ведомств по неизвестным причинам перекрыли несколько крупных улиц в центре Санкт-Петербурга

Из-за этого там появились серьёзные пробки на дорогах.

На картах интернет-сервисов по отслеживанию загруженности дорог видно, что центр Санкт-Петербурга пестрит от большого количества красных кругов, обозначающих полное перекрытие улиц. Движение остановилось на больших отрезках Лиговского и Невского проспектов, Дворцовой набережной, Садовой улицы и в многих других местах.

Пользователи социальных сетей пишут, что дороги зачастую перекрыты оранжевыми грузовиками и автозаками, а рядом стоят сотрудники силовых ведомств в шлемах и с щитами. С чем это связано – не известно. Оппозиционные политики каких-либо массовых акций в Санкт-Петербурге сегодня не анонсировали. Праздничных шествий в городе тоже не запланировано. В МВД и Росгвардии эту информацию пока не комментировали.

Тем временем источник в Смольном петербуржского интернет-издания «Фонтанка» сообщил, что «накануне было издано распоряжение с грифом секретности со списком дорог, которые нужно перекрыть». Собеседник издания объяснил это тем, что в неких телеграм-каналах призывают выходить на новые акции протеста, и городские власти считают, что они должны быть к этому готовы.

В последний раз крупный несогласованный митинг прошел в Петербурге 31 января. Тогда несколько тысяч человек несколько часов не хотели уходить с улиц, несмотря на попытки людей в форме жестко разогнать протестующих.