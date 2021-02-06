Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила новыми санкциями руководству Белоруссии

Берлин пойдет на такой шаг в случае нарушения Минском прав граждан, сказала сегодня глава правительства. Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, подчеркнула она. Меркель выразила солидарность с участниками акций протеста, которые, по ее мнению, выходят на демонстрации «против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране».
2021-02-06T13:33:18+03:00
2021-02-06T13:33:18+03:00
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13:33, 06 февраля 2021
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