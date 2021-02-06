Канцлер Германии Ангела Меркель пригрозила новыми санкциями руководству Белоруссии

Берлин пойдет на такой шаг в случае нарушения Минском прав граждан, сказала сегодня глава правительства. Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, подчеркнула она. Меркель выразила солидарность с участниками акций протеста, которые, по ее мнению, выходят на демонстрации «против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране».