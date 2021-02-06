В Бордо обрушилось жилое здание, которое пострадала из-за взрыва, говорят местные власти

Это произошло в центре города. По предварительным данным, не менее трех человек пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Спасатели оказали помощь пяти жителям. Существует опасность обрушения еще нескольких зданий. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.
2021-02-06T13:32:50+03:00
2021-02-06T13:32:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 06 февраля 2021
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