Самолет Москва-Магнитогорск совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

Во время полета в лобовом стекле воздушного судна обнаружили трещину, рассказали в местном следственном управлении. Сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося. На борту Embraer 190 находится 61 пассажир. Их уже отправили другим рейсом, заверили в ведомстве.
2021-02-06T13:32:22+03:00
2021-02-06T13:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 06 февраля 2021
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