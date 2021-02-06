Самолет Москва-Магнитогорск совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

Во время полета в лобовом стекле воздушного судна обнаружили трещину, рассказали в местном следственном управлении. Сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося. На борту Embraer 190 находится 61 пассажир. Их уже отправили другим рейсом, заверили в ведомстве.