Прокурор Екатерина Фролова, которая участвовала в процессах с Алексеем Навальным, находится под госзащитой

С чем связаны такие меры, источник агентства «Интерфакс» не уточняет. В сопровождении охранников Фролова появилась на заседании во вторник, где рассматривался вопрос об замене Навального условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Также охрана сопровождала гособвинителя на заседании мирового суда в пятницу, по делу о клевете на ветерана, передает агентство.
2021-02-06T13:31:52+03:00
2021-02-06T13:31:52+03:00
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13:31, 06 февраля 2021
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