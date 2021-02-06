Прокурор Екатерина Фролова, которая участвовала в процессах с Алексеем Навальным, находится под госзащитой

С чем связаны такие меры, источник агентства «Интерфакс» не уточняет. В сопровождении охранников Фролова появилась на заседании во вторник, где рассматривался вопрос об замене Навального условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Также охрана сопровождала гособвинителя на заседании мирового суда в пятницу, по делу о клевете на ветерана, передает агентство.