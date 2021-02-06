Меры безопасности, по неизвестным причинам, усилили в центре Санкт-Петербурга

Сообщается, что закрыли две станции метро – «Невский проспект» и «Гостиный двор». Кроме того, как пишет интернет-издание «Фонтанка», зарыто движение общественного транспорта по Невскому проспекту. Автобусы направляют в объезд. В центр города стянута полицейская техника. В МВД причину перекрытия не объясняют, ссылаясь на секретное распоряжение. Источник издания говорит, что это связано с готовящимися протестами, однако ранее сторонники Алексея Навального объявили о планах приостановить протесты до весны. Сегодня же в городе у участников недавних акций прошли обыски. По неподтвержденной информации, они связаны с делом о перекрытии улиц.