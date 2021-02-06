Офицер Росгвардии получил условный срок за кражу авиатоплива почти на 30 миллионов рублей

Начальника одной из служб силового ведомства в Краснодаре Александра Ревву признали виновным в хищении госимущества и подлоге. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По версии СК, с 2017 по 2019 год военнослужащий вместе с подельниками списывал с учета части горючее для самолетов, а затем продавал его сторонним организациям. В общей сложности он заработал на этом более 28 миллионов рублей.

С учетом досудебного соглашения, Ревва получил 4,5 года условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, он теперь не сможет занимать должности на государственной службе. А все вырученные от незаконной продажи топлива деньги – должен вернуть государству.

Уголовные дела в отношении сообщников офицера выделены в отдельные производства.