В Мьянме, где недавно произошел военный переворот, начались акции протеста

На улицах столицы и крупнейшего города страны Янгона вышли тысячи людей. Они скандируют «Военный диктатор уйди, демократия победи», передаёт агентство Рейтер. Люди выступают против захвата власти военными. Митингующие во главе колонны несут большое полотнище со словами «Против военной диктатуры». Они призывают освободить арестованных высокопоставленных чиновников, включая лидера Мьянмы, основательницу правящей партии «Национальная лига за демократию» нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина.

Акция проходит мирно, силовики в экипировке и со щитами митингующих не разгоняют. До этого все ограничивалось тем, что люди в знак протеста били в своих домах в кастрюли, сковородки и другую кухонную утварь. Теперь они вышли на улицы. Тем временем по всей стране возникли проблемы с интернетом. Следом за Facebook заблокирован Twitter и Instagram. По информации агентства Bloomberg военные приказали интернет-провайдерам ограничить доступ в соцсети, чтобы сохранить стабильность в стране. Переворот в Мьянме произошёл в начале недели. Военные взяли под стражу все руководство страны. Они объяснили это фальсификациями в ходе парламентских выборов, которые прошли в ноябре. Чрезвычайное положение по решению военных будет действовать в Мьянме как минимум год.