Не менее трех человек пострадали в результате взрыва в Бордо на юго-западе Франции

Еще двое, по данным местных властей, числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел утром на верхних этажах жилого здания в центре города. От взрывной волны разбились стекла в ближайших магазинах. Квартал оцеплен полицией. О причинах взрыва не сообщают.
2021-02-06T13:06:55+03:00
2021-02-06T13:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 06 февраля 2021
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