Не менее трех человек пострадали в результате взрыва в Бордо на юго-западе Франции

Еще двое, по данным местных властей, числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел утром на верхних этажах жилого здания в центре города. От взрывной волны разбились стекла в ближайших магазинах. Квартал оцеплен полицией. О причинах взрыва не сообщают.