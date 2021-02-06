В Петербурге по требованию полиции закрывают две станции метро

Это «Гостиный двор» и «Невский проспект», рассказали в городском комитете по транспорту. Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в городе. С утра в северной столице проходят обыски у участников акций протеста.

Силовики пришли сегодня в 7 утра с обысками месту регистрации как минимум по десяти адресам. К бывшему пресс-секретарю демократического движения «Весна» Артему Уйманену, к участникам этого движения Илье Гантваргу, Павлу Чупрунову и Константину Похильчуку. Обыски идут у участницы движения «Бессрочный протест» Светлане Ковалец, у родственников члена «Либертарианской партии» Галины Агеевой, у активистов Светланы Уткиной, Гаврилы Филиппова, Артема Владимирова и Марины Паркиной. Об этом они или их соратники сообщили в социальных сетях. Марина Паркина мать троих детей и находится на 26 неделе беременности. Ей стало плохо. Скорая госпитализировала ее в роддом. Причины обыска у многих до сих пор неизвестны. Однако у некоторых он прошел по статье о перекрытии дорог на акции в минувшее воскресенье. Как это и случается, силовики изымают все носители информации. По данным депутата Бориса Вишневского, Илью Гантварга уже доставили в отдел полиции. Светлану Ковалец также увезли на допрос. Местный «Штаб Навального» объявил, что не станет в ближайшие месяцы проводить акции протеста. Однако уже накануне вдоль главных улиц в центре Петербурга силовики выставили ограждения, чтобы возможные протестующие не вышли на проезжую часть. Дежурят машины полиции и Росгвардии. Напомню, в прошлое воскресенье стало известно, что в Петербурге возбудили уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения.

По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», серия обысков прошла сегодня и во Владивостоке. Поводом также послужило уголовное дело дела о перекрытии дорог на акции 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

