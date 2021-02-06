США осудили высылку европейских дипломатов из России

Представители Вашингтона присоединились к возмущению ЕС по этому вопросу. Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен назвал высылку трёх европейских дипломатов необоснованным и неоправданным шагом. Он выразил солидарность с Германией, Польшей и Швецией и объявил, что представители этих стран просто следили за январскими протестными митингами.

Ранее с осуждением действий Москвы также выступил и глава дипломатии ЕС Жозепп Боррель. Он сказал, что Россия должна отказаться от своего решения.

Также надежду на то, что Россия передумает высылать дипломатов, выразили и в Варшаве. Министерство иностранных дел Польши опубликовало заявление, согласно которому сотрудник консульства выполнял только «задачи, вытекающие из дипломатического статуса». Ведомство пригрозилось ответными мерами, если Москва не изменит решения.

Одновременно с этим верховный канцлер Германии Ангела Меркель назвала высылку дипломатов еще одним аспектом в отходе от принципов верховенства закона, который «приходится наблюдать в России». При этом, отдельно немецкий лидер всё же отметила необходимость продолжать вести диалог с Москвой.

Также в Евросоюзе не исключают и новых санкций в отношении России. Ожидается, что этот вопрос поднимут на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС.

Сотрудников посольств Польши, Германии и Швеции Москва обвинила в участии в акциях в поддержку Алексея Навального, сказала Первому каналу представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Захарова также ранее обвинила ряд стран во вмешательстве во внутриполитические дела России из-за присутствия их дипломатов на суде по делу Алексея Навального, где политику заменили условный срок на реальный.

Российская сторона, как сказал «Эху Москвы» бывший замминистра иностранных дел Георгий Кунадзе, пока не уточнила, в чем заключалось нарушения со стороны дипломатов. Некоторые эксперты не исключают, что Россия может использовать ситуацию с высылкой европейских дипломатов как доказательство своих утверждений о связи Алексея Навального и его сторонников с Западом.