Китайская космическая станция «Тяньвэнь-1» прислала на Землю первую фотографию Марса

Она сделана с расстояния в 2 млн. километров от планеты, рассказали в космическом управлении КНР. Станция находится в полете уже почти 200 дней. «Тяньвэнь-1» должна будет доставить спускаемый аппарат с марсоходом. Приземление запланировано в мае.
2021-02-06T12:36:00+03:00
2021-02-06T12:51:47+03:00
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12:36, 06 февраля 2021
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