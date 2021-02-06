Китайская космическая станция «Тяньвэнь-1» прислала на Землю первую фотографию Марса

Она сделана с расстояния в 2 млн. километров от планеты, рассказали в космическом управлении КНР. Станция находится в полете уже почти 200 дней. «Тяньвэнь-1» должна будет доставить спускаемый аппарат с марсоходом. Приземление запланировано в мае.