Разработчики вакцины от коронавируса рассчитывают к лету сделать в России прививки всем желающим

Глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в то же время не уточнил, сколько именно человек планируется обеспечить препаратом. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что правительство готово привить 60% населения от коронавируса уже в этом году. До марта, как сообщается, вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной «Спутник V», начиная с марта — «Спутником» и «ЭпиВакКороной». К середине весны к ним может добавиться «КовиВак» центра им.Чумакова.