Разработчики вакцины от коронавируса рассчитывают к лету сделать в России прививки всем желающим

Глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в то же время не уточнил, сколько именно человек планируется обеспечить препаратом. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что правительство готово привить 60% населения от коронавируса уже в этом году. До марта, как сообщается, вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной «Спутник V», начиная с марта — «Спутником» и «ЭпиВакКороной». К середине весны к ним может добавиться «КовиВак» центра им.Чумакова.
2021-02-06T12:35:35+03:00
2021-02-06T12:48:46+03:00
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12:35, 06 февраля 2021
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