Ряд российских СМИ, как пишет The New York Times, занимаются дезинформацией против западных вакцин от коронавируса

Они пытаются убедить страны Латинской Америки, Восточной Европы и Африки в том, что вакцина «Спутник V» лучше западных препаратов, рассказали изданию аналитики и чиновники Госдепартамента США. По их наблюдениям, к этому причастны те же новостные агентства, которые связаны с ложными сообщениями о выборах в США. Они, в частности, распространяют репортажи на испанском языке, в которых утверждается, что промышленность и научные достижения России превосходят конкурентов.