Ряд российских СМИ, как пишет The New York Times, занимаются дезинформацией против западных вакцин от коронавируса

Они пытаются убедить страны Латинской Америки, Восточной Европы и Африки в том, что вакцина «Спутник V» лучше западных препаратов, рассказали изданию аналитики и чиновники Госдепартамента США. По их наблюдениям, к этому причастны те же новостные агентства, которые связаны с ложными сообщениями о выборах в США. Они, в частности, распространяют репортажи на испанском языке, в которых утверждается, что промышленность и научные достижения России превосходят конкурентов.
2021-02-06T12:35:16+03:00
2021-02-06T12:52:33+03:00
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12:35, 06 февраля 2021
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