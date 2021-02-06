В Уфе власти отказались согласовывать акцию в поддержку политзаключенных

Местные сторонники оппозиции планировали провести ее 14 февраля, пишет интернет-издание МБХ.Медиа. Причем еще накануне появлялись сообщения, будто акцию согласовали, обращают внимание сами организаторы. В то же время аналогичную акцию согласовали власти Казани. Она состоится 14 февраля, разрешено участие до 200 человек.
2021-02-06T12:34:44+03:00
2021-02-06T12:48:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2786242-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3396284.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 06 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге провели массовый флешмоб в поддержку президента РФ Владимира Путина На видео, размещенном в интернете, сотни сотрудников компании сначала устраивают уличное шествие возле ее здания, а затем выстраиваются в гигантскую фразу «Путин – наш президент»!..
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)