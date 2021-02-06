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12:34, 06 февраля 2021

В Уфе власти отказались согласовывать акцию в поддержку политзаключенных

Местные сторонники оппозиции планировали провести ее 14 февраля, пишет интернет-издание МБХ.Медиа. Причем еще накануне появлялись сообщения, будто акцию согласовали, обращают внимание сами организаторы. В то же время аналогичную акцию согласовали власти Казани. Она состоится 14 февраля, разрешено участие до 200 человек.



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