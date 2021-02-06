Организация «Российская ЛГБТ-сеть» пожаловалась в СК на задержание чеченцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева

Организация «Российская ЛГБТ-сеть» пожаловалась в Следственный комитет на задержание чеченцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. По данным правозащитников, обоих насильно перевезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Магамадов и Исаев бежали из республики из-за преследований в связи с их сексуальной ориентацией. 4 января стало известно, что молодых людей задержали. Организация выяснила, что задержание Магамадова и Исаева проводили полицейские Гудермеса и Нижнего Новгорода. Они утверждали, что молодых людей увезли в Гудермес в качестве свидетелей по уголовному делу. О какой деле идет речь, не уточнили.
2021-02-06T12:34:26+03:00
2021-02-06T12:34:26+03:00
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12:34, 06 февраля 2021
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