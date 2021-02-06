Взрыв прогремел в жилом здании в Бордо на юго-западе Франции

Как передает местный телеканал BFM, это произошло на одном из верхних этажей строения в центре города. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и городская полиция. Они оцепили квартал. Что послужило причиной взрыва, не сообщается.
2021-02-06T12:33:52+03:00
2021-02-06T12:55:41+03:00
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12:33, 06 февраля 2021
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