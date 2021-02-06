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12:05, 06 февраля 2021

По прогнозам рейтингового агентства Fitch бюджетные расходы российских властей могут вырасти из-за протестов

В то же время в правительстве оценку аналитиков восприняли положительно.

Специалисты из FitchRatings заключили, что российские массовые протестные акции по поводу ареста политика Алексея Навального могут, во-первых, усложнить властям задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и, во-вторых, привести «к меньшей бюджетной консолидации, чем было запланировано».

Эксперты отметили, что это происходит на фоне принятия поправок к Конституции, которые дают действующему президенту возможность избраться еще на два срока. По мнению авторов исследования, эти изменения рассеяли краткосрочную неопределённость в стране, но усугубили «ключевой риск».
В целом, агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России. Он остался на сравнительно стабильном уровне BBB. Министр финансов Антон Силуанов назвал это свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий пандемии. Глава ведомства подчеркнул, что «взвешенная бюджетная политика» и действия Банка России обеспечили высокую устойчивость страны к внешним шокам.

Ранее рейтинговое агентство S&P также подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ— со стабильным прогнозом.



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