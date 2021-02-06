Не менее 17 обысков, по подсчетам правозащитников, проходят сегодня у участников акций протеста в России

Следственные действия проводятся во Владивостоке и Санкт-Петербурге. По словам петербургских активистов, к некоторым из них пришли без каких-либо постановлений. В то же время силовики утверждают, что это связано с делом о перекрытии улиц на акциях в поддержку Алексея Навального. То же самое говорят полицейские во Владивостоке. Там как минимум одного участника протестов увезли в отдел полиции. В центре Петербурга тем временем усилены меры безопасности. Жители города говорят, что вдоль Невского проспекта выстроились автобусы с автозаками и полицейские машины. Такая же техника располагается у площади Восстания. Росгвардейцы группами патрулируют центр. Некоторые улицы перекрыты. Такие меры приняты несмотря на то, что сторонники Навального приостановили до весны проведение акций в его поддержку.
2021-02-06T12:04:36+03:00
2021-02-06T12:11:19+03:00
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12:04, 06 февраля 2021
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