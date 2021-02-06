Глава европейской дипломатии осудил решение Москвы выслать трех европейских дипломатов

Жозеп Боррель, который накануне проводил переговоры в российской столице, настаивает, что сотрудники дипмиссий не превышали полномочий . Госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон также осудили решение Москвы.

Власти России могут использовать ситуацию, чтобы укрепить аргументацию пропаганды о виновности Запада в российских проблемах. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Алексей Малашенко. По словам Алексея Малашенко, такими действиями власти также хотят показать российскому обществу, что настроены по этому вопросу жестко и решительно.