Георгий Кунадзе: Пока не станут известны причины высылки дипломатов, действия МИДа нельзя назвать обоснованными

Пока не станут известны причины высылки дипломатов Германии, Швеции и Польши, действия МИДа России нельзя назвать обоснованными. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе.

«Если их просто заметили где-то поблизости от мест протестных выступлений, то я не вижу здесь криминала и нарушения Венской конвенции. Обязанность дипломатов собирать информацию о стране пребывания. До тех пор пока нам неизвестно, что они делали, я не могу сказать, что считаю эту высылку обоснованной», — сказал он.

Г.Кунадзе при этом подчеркнул, что никакой другой реакции от российского МИДа и «тем более» его официального представителя Марии Захаровой, он не ожидал.

МИД России обвинил трех дипломатов Германии, Швеции и Польши в участии в акциях в поддержку Алексея Навального. В ведомстве заявили, что они будут высланы из страны. В европейских странах обвинения отвергают и утверждают, что дипломаты лишь выполняли служебные обязанности. Решение Москвы назвала неоправданным немецкий канцлер Ангела Меркель.

Заявление МИДа о высылке дипломатов было сделано сразу после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Ж.Боррель написал в Твиттере, что потребовал непредвзятого расследования покушения на жизнь и свободу Алексея Навального.