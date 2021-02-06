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11:34, 06 февраля 2021

Американская компания Space X перенесла запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9

Она должна была в воскресенье вывести на орбиту очередную партию спутников сети Starlink. Отмена связана с необходимостью провести дополнительные проверки самой ракеты, пояснили в компании миллиардера Илона Маска. Очередной запуск группы интернет-спутников запланирован на 12 февраля. В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов.



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