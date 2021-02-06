Индонезийский спутник, который неудачно вывели на орбиту несколько лет назад, прекратил свое существование

Аппарат Telkom-3 вошел в земную атмосферу и разрушился, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ВВС США. О том, достигли ли поверхности планеты какие-то обломки, не сообщается. Telkom-3 был запущен в космос больше 8 лет назад с помощью российской ракеты-носителя. Однако из-за аварии разгонного блока он не достиг расчетной орбиты. Аппарат признали утраченными.