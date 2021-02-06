СБУ объявила о раскрытой агентурной сети ФСБ

В ведомстве утверждают, что туда входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. По сведениям СБУ, сеть действовала в основном на территории восточной части страны. Как считает следствие, российские агенты планировали диверсии на одной из авиабаз. Кроме того, подозреваемые собирали данные о дислокации и перемещениях армейских подразделений, их кадровом составе и деятельности.