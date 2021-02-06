Офицера Росгвардии приговорили к условному сроку за кражу горюче-смазочных материалов

Начальник хозяйственной службы в авиационной части, по данным следствия, похитил топлива почти на 30 млн рублей, рассказал источник агентства «Интерфакс». Александр Ревва, согласно материалам дела, списывал авиационное топливо, которое продавал другим организациям. Сообщается, что сам он признал вину и заключил досудебную сделку со следствием.
2021-02-06T11:33:35+03:00
2021-02-06T11:46:27+03:00
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11:33, 06 февраля 2021
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