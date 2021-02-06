ФСБ объявила о задержании предполагаемых членов террористической группы в Дагестане

Также, по словам представителя ведомства, был обнаружен тайник с оружием, самодельными бомбами и боеприпасами. Двое задержанных, как добавили в спецслужбе, готовили нападения на сотрудников силовых структур и мирных граждан. О личностях подозреваемых не сообщается.