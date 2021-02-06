ФСБ объявила о задержании предполагаемых членов террористической группы в Дагестане

Также, по словам представителя ведомства, был обнаружен тайник с оружием, самодельными бомбами и боеприпасами. Двое задержанных, как добавили в спецслужбе, готовили нападения на сотрудников силовых структур и мирных граждан. О личностях подозреваемых не сообщается.
2021-02-06T11:32:42+03:00
2021-02-06T11:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 06 февраля 2021
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