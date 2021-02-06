Суд в Черногории отменил приговор россиянам по делу о попытке переворота

Апелляционная инстанция нашла нарушения в судопроизводстве и отправила дело на пересмотр. Двух граждан России в 2019 году заочно приговорили к лишению свободы. Осенью 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии, которую обвинили в подготовке теракта после парламентских выборов. Позднее власти объявили, что в заговоре участвовала группа, куда входили также люди, которые были связаны с российскими спецслужбами. Они, по версии обвинения, готовили переворот с целью помешать стране вступить в НАТО.