Суд в Черногории отменил приговор россиянам по делу о попытке переворота

Апелляционная инстанция нашла нарушения в судопроизводстве и отправила дело на пересмотр. Двух граждан России в 2019 году заочно приговорили к лишению свободы. Осенью 2016 года власти Черногории задержали группу граждан Сербии, которую обвинили в подготовке теракта после парламентских выборов. Позднее власти объявили, что в заговоре участвовала группа, куда входили также люди, которые были связаны с российскими спецслужбами. Они, по версии обвинения, готовили переворот с целью помешать стране вступить в НАТО.
2021-02-06T11:13:30+03:00
2021-02-06T11:26:26+03:00
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11:13, 06 февраля 2021
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