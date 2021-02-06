МИД Германии вызвал к себе российского посл. Это связано с высылкой немецкого дипломата из России

Накануне в связи с решением Москвы канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что ФРГ сохраняет за собой право расширить санкции. В Берлине, а также в Польше напомнили о праве принять ответные меры. Российский МИД объявил персона нон-грата трех дипломатов— помимо польского и немецкого, из страны высылают сотрудника шведского посольства. Все трое, как говорят в Москве, участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального.

Власти России могут использовать ситуацию, чтобы укрепить аргументацию пропаганды о виновности Запада в российских проблемах. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Алексей Малашенко. По словам Алексея Малашенко, такими действиями власти также хотят показать российскому обществу, что настроены по этому вопросу жестко и решительно.

