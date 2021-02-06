Мессенджер Телеграм заблокировал ряд каналов с персональными данными российских граждан

Номера телефонов, адреса и личные данные судей, силовиков, прокуроров и журналистов появились в социальной сети после протестных акций 23 января. В каналах также стали выкладывать информацию и о самих участниках мероприятия. Об этом сообщил основатель проекта Павел Дуров. По его словам, все это не соответствует политике мессенджера, поэтому каналы было решено заблокировать.

Вместе с тем, Дуров отмечает, что из-за деятельности этих аккаунтов социальная сеть не может выпустить экстренное обновление для айфонов. Его попросту не согласовывает компания Apple.

Ранее с требованием запретить работу этих каналов выступил Роскомнадзор. В частности, ведомство указывало на то, что распространять личные данные граждан без их согласия запрещено российским законодательством, а наличие самой информации в сети угрожает безопасности людей.

Точное число заблокированных в Телеграме аккаунтов не уточняется.