В России выявили за сутки 16 627 заразившихся коронавирусом

Общее количество инфицированных приблизилось к 4 миллионам, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом в Москве зарегистрировано 2 214 новых случаев инфицирования, в Петербурге — 1 248, это минимальный показатель с 6 ноября. За сутки скончались 497 человек, общее число летальных исходов за время пандемии составило 76 229.
2021-02-06T11:32:00+03:00
2021-02-06T11:32:07+03:00
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11:32, 06 февраля 2021
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