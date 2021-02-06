В России выявили за сутки 16 627 заразившихся коронавирусом

Общее количество инфицированных приблизилось к 4 миллионам, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом в Москве зарегистрировано 2 214 новых случаев инфицирования, в Петербурге — 1 248, это минимальный показатель с 6 ноября. За сутки скончались 497 человек, общее число летальных исходов за время пандемии составило 76 229.