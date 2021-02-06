Новые обыски у представителей оппозиции прошли сегодня в ряде российских городов

В Петербурге силовики нагрянули с обысками к членам организации Открытая Россия Павлу Чупрунову и Светлане Уткиной и ещё пяти активистам. У Чупрунова изъяли технику. Он опубликовал в соцсетях видео с домофона, на котором, предположительно, сотрудники центра «Э» его оскорбляют и называют одним из организаторов протестной акции. В квартире активиста Артема Уйманена сломали входную дверь, сообщает издание МБХ Медиа. Постановления о проведении обысков у силовиков не было. С чем именно связаны следственные действия пока не известно.

Силовики нагрянули ранним утром по местному времени и по нескольким адресам во Владивостоке, где живут гражданские активисты. Одного из них допросили по уголовному делу о перекрытии дорог на несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Об обыске в своей квартире рассказала и заместитель председателя регионального отделения партии Яблоко Марина Железнякова. По её словам к ней пришли семеро человек, они повалили на пол её мужа и ударили его по голове. У него пошла кровь, сообщает правозащитный проект ОВД-инфо. Политик связывает обыск с тем же уголовным делом о перекрытии дорог. При этом Железнякова утверждает, что на площади, где всё происходило, её не было.

Тем временем суд в Петербурге арестовал немого жителя города. Евгения Агафонова признали виновным в том, что он выкрикивал лозунги на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.