Президент США Джо Байден предложил лишить своего предшественника Дональда Трампа допуска к данным разведки

Речь идет о брифингах, которые спецслужбы проводят в том числе для бывших президентов страны. Как пояснил Байден в интервью телеканала CNN, Трамп отличается непредсказуемым поведением. В то же время он предпочел на говорить о возможных последствиях, если Трамп сохранит доступ к секретной информации. Ранее в Белом доме сказали, что вопрос о лишении Трампа брифингов находится на рассмотрении.