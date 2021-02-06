Президент США Джо Байден предложил лишить своего предшественника Дональда Трампа допуска к данным разведки

Речь идет о брифингах, которые спецслужбы проводят в том числе для бывших президентов страны. Как пояснил Байден в интервью телеканала CNN, Трамп отличается непредсказуемым поведением. В то же время он предпочел на говорить о возможных последствиях, если Трамп сохранит доступ к секретной информации. Ранее в Белом доме сказали, что вопрос о лишении Трампа брифингов находится на рассмотрении.
2021-02-06T10:34:18+03:00
2021-02-06T10:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 06 февраля 2021
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