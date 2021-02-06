Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Мурманской области

Это произошло в городе Кандалакша, рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Огонь вспыхнул в двухэтажном деревянном здании. Загорелись два подъезда и кровля. Общая площадь возгорания составила 1 600 кв. метров. Эвакуирован 17 человек, передает агентство ТАСС. По предварительным данным следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с непотушенной сигаретой.