Протесты в России могут привести к увеличению бюджетных расходов, считает рейтинговое агентство Fitch

По мнению аналитиков, акции стали масштабнее, чем раньше, это может вызвать обострение социального недовольства. В то же время ситуация пока не представляет угрозы для стабильности правительства в краткосрочной перспективе, но может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось, говорится в отчете Fitch. Агентство в то же время подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.