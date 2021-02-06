Протесты в России могут привести к увеличению бюджетных расходов, считает рейтинговое агентство Fitch

По мнению аналитиков, акции стали масштабнее, чем раньше, это может вызвать обострение социального недовольства. В то же время ситуация пока не представляет угрозы для стабильности правительства в краткосрочной перспективе, но может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось, говорится в отчете Fitch. Агентство в то же время подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом.
2021-02-06T10:33:09+03:00
2021-02-06T10:35:56+03:00
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10:33, 06 февраля 2021
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