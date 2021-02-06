Интернет-сервис Telegram заблокировал каналы с персональными данными

Там была указана личная информация российских силовиков, чиновников и участников протестов, написал в своем канале основатель ресурса Павел Дуров. Он добавил, что прежде чем заблокировать каналы с данными силовиков, чиновников и пропагандистов, администрация тщательно анализировала ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением. Однако в итоге на них повлияла политика компании Apple, которая больше недели отказывалась по этой причине допускать новое обновление Telegram для iOS.
2021-02-06T10:32:35+03:00
2021-02-06T10:35:20+03:00
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10:32, 06 февраля 2021
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